No Man's Sky wird weiterhin gepflegt und hat einen neuen Patch erhalten.

Nachdem No Man's Sky sich viel Kritik aussetzen musste, arbeiten die Verantwortlichen von Hello Games weiterhin an dem Spiel. Das beweist auch der neue Patch, der das Spiel auf die Version 1.24 hievt und für PlayStation 4 sowie PC erschienen ist.

Dabei werden verschiedene Fehler ausgebessert, die dafür gesorgt haben, dass das Spiel einfriert oder Spieler-Basen nicht auftauchen. Die kompletten Patch-Notes findet ihr auf der offiziellen Seite des Open-World-Titels.