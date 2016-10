Der Moderator des No-Man's-Sky-Subreddits begründet seine Entscheidung zur Schließung mit klaren Worten. Statt ein Ort für vernünftige Diskussion sei aus dem Forum ein "mit Hass gefülltes Drecksloch" geworden.

Dass No Man's Sky nicht jedermanns Erwartungen erfüllt hat, müssen wir nicht schon wieder durchkauen. Doch wie es die Internetkultur so an sich hat, haben sich die Gemüter gegenseitig hochgeschaukelt, sodass sich im Netz ordentlich Luft über die Enttäuschung gemacht wurde. Eine der größeren Anlaufstellen dafür war der Subreddit zum Weltraumspiel. Beleidigungen, Hass und und Wut standen dort an der Tagesordnung. Die Vergangenheitsform ist bewusst gewählt, denn der Subreddit existiert nicht länger. Der Moderator r0ugew0lf begründet die Entscheidung folgendermaßen:

"Es hat sich ein ein hasserfülltes Drecksloch ohne echte Diskussion verwandelt. Das ist nicht der Zweck, für den es vorgesehen war und ich möchte keine Plattform für Hass bieten." Gleichzeitig entschuldigt er sich bei allen, die den Subreddit zweckmäßig verwendet haben. Seit dem Release im August sind die Nutzerzahlen des Titels von Hello Games rapide abgestürzt. Nun müssen Nutzer, die das Spiel noch mit Freude spielen, ein anderes Diskussionsforum finden. Seid ihr davon betroffen? Habt ihr auf Reddit regelmäßig über No Man's Sky diskutiert?

