Allen Widrigkeiten zum Trotz haben Hello Games in den vergangenen Wochen und Monaten weiter an No Man's Sky gewerkelt. Nun steht das nächste Update an.

Viele Einzelheiten verrieten Hello Games zum "Path Finder" getauften Update zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ihr werdet euch aber auf ein neues Fahrzeug freuen können, das bei der Erkundung der Planeten helfen soll.

Genaueres zum Update soll im Rahmen seiner Veröffentlichung später in dieser Woche bekannt gegeben werden.