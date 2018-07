No Man's Sky Next

Ambitioniert gestartet, floppte No Man's Sky im Jahr 2016 mehr oder weniger. Jetzt gibt es seit kurzem das große Next-Update mit echten Multiplayer-Features, doch bei GOG.com mutiert die ganze Nummer auch eher zum Debakel.

Das große Next-Update zu No Man's Sky bringt dem ursprünglich 2016 veröffentlichten Titel endlich auch einen echten Multiplayer-Modus ein und zieht daher etliche Spieler an, die zum Sci-Fi-Epos zurückkehren. Trotz wieder deutlich gestiegener Nutzerzahlen ist aber längst nicht alles Gold was glänzt, denn vor allen Dingen beim PC-Dienstleister GOG.com mutiert der Next-Release schon wieder eher zu einem Debakel.

Wer No Man's Sky beim Anbieter von DRM-freien Spielen erworben hat, musste ohnehin bereits länger warten, bis er sich das Next-Update herunterladen konnte. Die Krux dabei ist jedoch, dass längst nicht alle Features nach der Installation enthalten sind. Wie Entwickler Hello Games nämlich zwischenzeitlich offiziell bestätigt hat, ist die komplette Multiplayer-Komponente von No Man's Sky Next bei GOG.com derzeit noch nicht zu haben und soll erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Bis der Titel in Sachen Multiplayer paritätisch zu den anderen Spielversionen ist, wird es auf GOG.com noch bis zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt später in diesem Jahr dauern.

Käufer des Spiels bei diesem Anbieter bekommen in der Next-Version derzeit nur die Singleplayer-Features wie die neuen Missionen, die Optionen beim Basenbau oder visuelle Upgrades zu sehen. Wann die Multiplayer-Inhalte folgen, ist derzeit noch unklar. Als Grund dafür führt Entwickler Hello Games indes technische Probleme an. Für ein kleines, unabhängiges Studio sei es schwierig, eine derartig große ambitionierte sowie technische Herausforderung auf mehreren Plattformen zu bewältigen. Das habe schlussendlich im verzögerten GOG-Release resultiert.

GOG.com hat zwischenzeitlich reagiert und Käufern des Spiels auf dieser Plattform die Möglichkeit der Rückerstattung angeboten - unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt das Spiel ursprünglich einmal gekauft wurde. Der Schritt geht dabei laut eigener Aussage vollständig zu Lasten von GOG.com, da Hello Games selbst keine Rückerstattungen leisten wollte, zumal die Multiplayer-Features ja später in diesem Jahr auch auf dieser PC-Plattform nachgeliefert werden sollen.