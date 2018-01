No Man's Sky versprach viel und hielt am Ende wenig. Eine Mod soll nun die Versprechen, die bei der Ankündigung gemacht wurden, einlösen.

Erinnert ihr euch an die ersten Trailer von No Man’s Sky? Als der Titel 2013 angekündigt wurde, sah alles an diesem Spiel beeindruckend aus und die Versprechungen, die gemacht wurden, haben den Hype entfacht. Exotische Planeten, noch exotischere Kreaturen, die es zu entdecken galt auf Millionen von Planeten. Viel davon übrig geblieben ist beim Release im Jahr 2016 nicht. Die Tiere wirkten eher seltsam als exotisch, die Planeten waren zwar unterschiedlich, viel zu bieten hatten sie aber nicht.

Zwar wurden mittlerweile viele Inhalte per Update nachgereicht und man kann wesentlich mehr im Universum von No Man’s Sky anstellen, ganz zufrieden sind viele aber noch nicht. Da soll nun eine Mod Abhilfe schaffen, die zum Jahreswechsel auf dem PC in die Beta gegangen ist. Rayrod’s Overhaul, so der Name der Mod, soll No Man’s Sky massiv erweitern. Der namensgebende Modder Rayrod kreierte nach eigenen Angaben über 1.000 neue Landschaften, neue dynamische Wettereffekte, Zufallsereignisse und tausende von kleinen Überraschungen für die Spieler.

Laut Kotaku wird die Beta im aktuellen Zustand aber noch von sehr vielen Bugs begleitet. Rayrod hat also noch sehr viel Arbeit vor sich. Dennoch: wer bereits jetzt einmal in die Beta reinschauen möchte, kann sich die Mod über die Seite ModDB herunterladen. Allerdings nur auf dem PC.