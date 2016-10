Die negativen Meldungen zu No Man's Sky ebben nicht ab: Jetzt ist das Action-Adventure auf Steam in neue Sphären der Unbeliebtheit vorgestoßen.

Vor zwei Monaten um diese Zeit war die Welt für Hello Games noch in Ordnung: Nach rund dreijährigem Hype war No Man's Sky gerade in Europa für PS4 und PC erschienen und 20.000 Spieler am Starttag unterstrichen den Hunger nach dem Produkt. Doch dann wurde es von Entwicklerseite schnell beunruhigend still um das Projekt und es häuften sich die Meldungen unzufriedender Spieler über nicht gehaltene Versprechen.

Wie ein Reddit-User anmerkt, wurden in der Missgunst der Rezipienten bei Steam nun ein neuer Tiefststand erreicht, denn den Titel ziert dort das wenig schmeichelnde "überwiegend negativ" Rating, das auf der Meinung von stolzen 71.366 Usern beruht. Insgesamt waren nur zwölf Prozent der 5.294 Nutzerkritiken in den letzten 30 Tagen von positiver Natur.

Außerdem steht aktuell in den Sternen, wie es mit No Man's Sky langfristig weitergeht. Der schon länger versprochene Patch 1.09 befindet sich laut Komponist Paul Weir weiterhin in der Mache und Sean Murray, Kopf von Hello Games und lange im Kreuzfeuer der Kritik, geht es laut Weir gut.