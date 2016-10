In einem jetzt gesichteten Tweet auf dem offiziellen Firmenaccount bezeichnet Hello Games das Action-Adventure als Fehler.

Die bizarren Geschichten um No Man's Sky nehmen kein Ende: Jetzt berichtet Forbes, dass Hello Games höchstselbst das Action-Adventure auf seinem offiziellen Twitter-Account kurzzeitig als Fehler bezeichnet habe. Schnell machten Gerüchte über einen Hack die Runde, etwa im NeoGAF-Forum, zumal der Status des Accounts inzwischen auf "privat" gesetzt wurde. Das wurde jedoch schnell von Studioboss Sean Murray höchstselbst dementiert, der die Verantwortung für den Tweet übernahm.

Aktuell ist jedoch unklar, ob nicht auch sein Mailaccount, von dem aus die entsprechende Rechtfertigungsnachricht versendet wurde, eventuell gehackt worden sein könnte. Vielmehr ist anzunehmen, wie ebenfalls zuerst vermutet wurde, dass einer der 16 Angestellten des Unternehmens seinem Ärger Luft machen wollte.

Bei den Käufern von No Man's Sky muss man ebenfalls nicht lange suchen, um auf Ärger und Enttäuschung zu stoßen. Nach einem tollen Start im August mit 20.000 Spielern am ersten Tag, ist bis heute nur noch ein mikroskopisch kleiner Prozentsatz von diesen dem Spiel treu geblieben. Letzten Berichten zufolge zieht sogar das deutlich ältere Spore mehr Spieler täglich in seinen Bann. Ob da noch etwas für Hello Games zu retten ist?