No Man's Sky wird in Kürze um Neuerungen erweitert. Dabei sei das Update nur das erste Teilstück einer "langen Reise".

Ja, No Man's Sky lebt noch, auch wenn es schnell die meisten Spieler verlor. In den nächsten Tagen will der Entwickler Hello Games ein Update für das Sandboxspiel veröffentlichen, das die ersten Elemente einer großen Update-Reihe bereit stellt. Das Frischfutter sei dabei nur ein Grundstein für weitere Dinge, die das Studio in Zukunft plane.

Laut eigenen Aussagen arbeitete Hello Games über neun Wochen an dem Update. Das Unternehmen habe außerdem die vielen Diskussionen um die Kritik an No Man's Sky mit verfolgt. Statt aktiv zu reagieren, habe das Studio aber oft geschwiegen und stattdessen weiter an der Verbesserung des Spiels entwickelt. Sowohl positives als auch negatives Feedback habe der Entwickler dabei berücksichtigt.

Das Update soll der erste kleine Schritt "einer langen Reise" sein, so Hello Games. Welche konkreten Funktionen geplant sind, verriet der Entwickler noch nicht.