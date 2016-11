Nach viel Kritik wurde No Man's Sky von Hello Games in dieser Woche mit dem riesigen Foundation-Update und zahlreichen neuen Features bedacht. Die nächste große Neuerung scheint aber bereits in Planung zu sein.

Der findige Reddit-Nutzer eegandj hat sich etwas tiefer in den Quellcode des neuen Foundation-Updates eingegraben und eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Nachdem das Foundation-Update zuletzt das Bauen von Basen, Weltraumfrachter und mehr mit sich brachte, könnten Bodenfahrzeuge das nächste große Ding in No Man's Sky werden.

So hat eegandji in den Spielverzeichnissen sowie in den .ini-Dateien diverse Referenzen auf einen Buggy gefunden. Dazu zählen Texturen und sogar ein erste 3D-Modell für ein Bodenfahrzeug. Auch Reifenmodelle und -texturen sind bereits vorhanden. Der Reddit-Nutzer hat es sogar hinbekommen, diese Dateien im Spiel selbst dargestellt zu bekommen.

Eine offizielle Ankündigung seitens Hello Games steht noch aus; wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.