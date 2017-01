Arbeiten an neuem Update gestartet

No Man's Sky

Nachdem No Man's Sky bereits ein paar größere Updates erhalten hat, scheinen die Arbeiter von Hello Games an einem weiteren Patch zu schrauben.

Nachdem No Man's Sky dem großen Hype nicht gerecht wurde, haben die Jungs und Mädels von Hello Games den Titel bereits mit ein paar größeren Updates versorgt. Nun scheinen die Arbeiten an einem weiteren Patch voranzuschreiten.

Denn so wurde die Developer Branch des Titels auf Steam bereits vor ein paar Tagen mit einer neuen Version versorgt. Das geht aus der Übersicht bei der Steam-Datenbank hervor. Das letzte große Update hat der Titel im Dezember erhalten, in dem der Kreativ- sowie Survival-Modus hinzugefügt wurde.