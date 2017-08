Endlich wissen wir, was uns im nächsten Update zu No Man's Sky erwartet: Hello Games hat einen Trailer veröffentlicht und alle Details verraten.

Vorgestern berichteten wir darüber, dass diese Woche das Atlas-Rises-Update für No Man's Sky erscheint. Mittlerweile gibt es einen Trailer zum kommenden Patch und Hello Games hat im Details bekanntgegeben, was euch ab heute im Weltraum-Spiel erwartet.

So wird mit dem Content-Update eine neue Geschichte ins Spiel eingeführt, die euch rund 30 Stunden lang unterhalten soll. Im Fokus stehen der Aufstieg des sogenannten Atlas und eine neue, mysteriöse Spezies, die aufgetaucht ist. Außerdem kommen natürlich die bereits erwähnten Portale ins Spiel, über die ihr per Schnellreise zu neuen Planeten aufbrechen könnt.

Aber auch vieles andere wurde überarbeitet und neu hinzugefügt. So habt ihr nun ein umfassendes Handelssystem und zufällig generierte Gilden-Missionen, die ihr annehmen und absolvieren könnt. Zudem wurden die Steuerung und das Interface für die Weltraum-Kämpfe überarbeitet und neue Biome auf den Planeten hinzugefügt, um die Vielfalt noch einmal zu vergrößern. Darüber hinaus gibt es noch weit mehr Änderungen, die ihr am Ende dieser News aufgelistet findet. Zu guter Letzt könnt ihr nun anhand von merkwürdigen, schwebenden Kugeln mit bis zu 16 anderen Mitspielern visuell kommunizieren. Hello Games bezeichnet dies aber nur als ersten Schritt in Richtung eines baldigen, synchronen Koop-Modus in No Man's Sky.

Alle Änderungen im Überblick:

30 Stunden verzweigte Geschichte und umfassendere Hintergrundgeschichte

Prozedural generierte Gildenmissionen

Umfassenderer interstellarer Handel

Sternensysteme unterscheiden sich in Wohlstand, Konflikten und Wirtschaftsleistungen

Überarbeitete Steuerung von Weltraumkampf, Waffen und KI

Portale ermöglichen schnelle Reisen

Umweltveränderung für komplexere Basen

Neue Farming- und Abbau-Interaktionen und mehr Spieltiefe

Erhöhte Biomen-Vielfalt und seltene exotische Biome

Verbesserungen der Entdeckungsmissionen und des Analysevisiers

Verbesserungen der Galaxiekarte und vieler anderer Aspekte der Benutzeroberfläche

Neue Designs für S-Klasse-Schiffe

Schalter für Niedrigflugassistenz und die Möglichkeit, mit dem Schiff abzustürzen

Abgestürzte Frachter zur Bergung auf Planeten

Gemeinsame Erkundung