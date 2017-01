Das mittlerweile fertiggestellte PS4-Exklusivspiel Nioh wird noch einmal eine weitere Demo erhalten. Das hat Koei Tecmo nun bestätigt.

Koei Tecmo hat eine weitere Probierversion des kommenden PS4-Exklusivspiels Nioh angekündigt. Die sogenannte "Final Demo" wurde zunächst aber nur für den japanischen PlayStation Store bestätigt. Dort soll diese ab dem 21. Januar erhältlich sein. Ob und wann es das gute Stück auch zu uns schafft, bleibt abzuwarten.

Die Demo beinhaltet diverse Verbesserungen gegenüber der Beta-Version, die auf dem Feedback der Spieler basieren. Wer die Missionen "Feelings towards Higan" im Futamata-Level bewältigt, erhält einen neuen Helm namens "Demon's Face" als Belohnung. Die Krux: Die Demo steht auch in Japan nur für insgesamt 48 Stunden zur Verfügung und wird dann nicht mehr verfügbar sein. Spieler müssen also schnell zuschlagen, sollte diese auch zu uns gelangen.