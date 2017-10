Nioh wird in Kürze auch für PC-Spieler zu haben sein. Der Publisher Koei Tecmo hat jetzt die Systemanforderungen bekanntgegeben.

Erst kürzlich wurde Nioh für den PC angekündigt und jetzt hat der Publisher Koei Tecmo auch schon die Systemanforderungen des Titels für Liebhaber von Dark Souls bekanntgegeben. Grafisch könnt ihr den Titel mit stabilen 60 Frames pro Sekunde spielen oder eine schwankende Framerate mit 4K-Auflösung in Kauf nehmen. Ob euer Rechner über genügend Leistung verfügt, könnt ihr der folgenden Übersicht der minimalen und empfohlenen Systemanforderungen entnehmen:

Minimal

Betriebssystem: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit

Prozessor: Intel Core i5 3550 oder höher

Speicher: 6GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 780 VRAM 3GB aufwärts, AMD Radeon R9 280 VRAM 3GB aufwärts

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Festplatte: 100GB freier Speicher

Soundkarte: 16bit stereo, 48KHz WAVE Datei kann abgespielt werden

Empfohlen

OS: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit

Prozessor: Intel Core™ i7 4770K oder höher

Speicher: 8GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB aufwärts, AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB aufwärts

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Festplatte: 100GB freier Speicher

Soundkarte: 16bit stereo, 48KHz WAVE Datei kann abgespielt werden

Die Nioh: Complete Edition erscheint am 7. November als digitale Fassung via Steam für den PC. Im Gegensatz zur Version für die Konsolen sind alle sieben Waffentypen, Ninjutsu und Onmyo-Sprüche bereits von Anfang an freigeschaltet. Enthalten sind außerdem alle drei bisher erschienenen Zusatzinhalte, darunter Dragon of the North, Defiant Honour und Bloodshed's End.