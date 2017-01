Erst kürzlich hat Nioh den Gold-Status erreicht. Die Entwicklungsarbeiten sind damit abgeschlossen und das Spiel wird am 07. Februar pünktlich erscheinen. Ein Feature wird aber zunächst fehlen.

Die Rede ist in diesem Fall vom PvP-Modus, denn ein solcher ist bei der Auslieferung des Spiels zunächst noch nicht an Bord. Allerdings werdet ihr in Zukunft schon auch gegen andere Spieler im PS4-Exklusivtitel antreten dürfen.

Zwar wird es bei der Veröffentlichung eine kooperative Komponente geben, der kompetitive Multiplayer-Part wird aber erst später nachfolgen. Ein PvP-Modus befinde sich zumindest in Arbeit und wird laut Team NINJA zu einem späteren Zeitpunkt per kostenfreiem Update erhältlich sein. Ein Zeitfenster hierfür nannte man in dem entsprechenden Interview mit der spanischen Webseite Gamereactor aber zunächst nicht.