Das ohnehin schon gesalzene Nioh soll im kommenden Monat März sogar noch schwieriger zu bewältigen sein. Darüber hinaus gaben die Macher nun ihre DLC-Planungen preis.

Entwickler Team Ninja hat weitere Inhalte für das PS4-Exklusivspiel Nioh in Aussicht gestellt. Während eines japanischen Livestreams wurden unter anderem zwei Updates für den kommenden Monate angekündigt, denen dann gleich drei DLC-Pakete folgen werden.

Ende März wird es ein Update geben, das unter anderem auch zehn zusätzliche Missionen mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit sich bringen wird; auch Boss-Missionen im Rush-Style zählen dazu. Gegen Ende April wird ein weiteres kostenfreies Update PvP hinzufügen.

Der erste DLC heißt "Dragon of Tohoku" und ist ebenfalls für für Ende April angedacht. Enthalten sein werden neue Waffen, Szenarien, Charaktere, Stages und mehr. Mit "Japan's Best Warrior" und "Peaceful and Tranquil" sind zudem auch die zweiten sowie dritten Zusatzinhalte bereits geplant, jedoch noch nicht datiert.