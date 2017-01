Inhaber einer PlayStation 4 dürfen sich über die pünktliche Veröffentlichung eines weiteren Exklusivspiels im kommenden Monat Februar freuen.

Via Twitter hat Koei Tecmo heute offiziell bestätigt, dass das PS4-Exklusivspiel Nioh den Gold-Status erreicht hat. Die Entwicklungsarbeiten am Spiel wurden damit abgeschlossen, so dass einer pünktlichen Veröffentlichung nichts mehr im Wege steht. Der Release ist für den 09. Februar 2017 in Europa geplant.

Um euch noch einmal gebührend auf den Titel vorzubereiten, haben die Macher zudem einen weiteren Livestream angekündigt, in dem neue Szenen gezeigt werden. Dieser soll am 20. Januar um 14:00 Uhr auf YouTube stattfinden. Durch die Präsentation wird Director Yosuke Hayashi führen.