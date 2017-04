Die Erweiterung zu Nioh hat endlich einen Release-Termin. Der DLC im kommenden Monat hört auf den Namen Dragon of the North. Es handelt sich um den ersten von drei Story-DLCs.

Entwickler Team Ninja hat den Release-Termin für den ersten von drei geplanten Nioh-DLCs bekanntgegeben. Die Erweiterung hört auf den Namen „Dragon of the North“ und erscheint bei uns am 2. Mai. Im DLC zum PlayStation-4-exklusiven Action-Hit erwarten euch neue Szenarios, Waffen, Charaktere, Schutzgeister, Level und vieles mehr.

Dragon of the North führt euch in die Region Tohoku, wo der große Schwertmeister Date Masamune die Stadt Sendai um das Jahr 1600 herum gegründet hat. Auf ihn geht vermutlich auch der Name des DLCs zurück, denn er war damals als der Einäugige Drache des Nordens bekannt.

Pünktlich zur Veröffentlichung des DLCs will Koei Tecmo außerdem ein kostenloses Update herausbringen, das das lang erwartete Online-PvP ins Spiel einführt und einige weitere, bisher aber unbekannte Features mit sich bringt. Die Erweiterung soll umgerechnet circa 11 Euro kosten. Spieler, die den Season-Pass besitzen, bekommen den DLC natürlich ohne weitere Kosten.