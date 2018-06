Überraschung auf der E3: Nioh 2 wurde von Koei Tecmo auf der Pressekonferenz von Sony gezeigt. Auch einen ersten Trailer gab es zu sehen.

Update: bekommt Charakter-Editor + kostenlose Demo (13.06.2018 - 17:52 Uhr)

Während eines Interviews via PlayStation Live auf der E3 2018 in Los Angeles hat Koei Tecmo weitere Details zu Nioh 2 bekannt gegeben. Laut Game Director Fumihiko Yasuda sei es das Ziel, eine "natürliche Evolution" des ersten Nioh abzuliefern. Das Sequel werde sich damit nicht dramatisch verändern, man wolle aber einige Dinge anders machen, die man mit dem ersten Teil nicht erreichen konnte. Unter anderem wäre das RPG-Balancing im ersten Nioh bei Weitem nicht perfekt gewesen.

Die Story schließt an den ersten Titel an, doch wie man das konkret bewerkstelligen will, soll erst in der Zukunft erläutert werden. Ansonsten setzt man wohl eines der am häufigsten gewünschten Features um: einen Charakter-Editor. Somit werdet ihr Nioh 2 eine Figur nach euren Wünschen erstellen und individualisieren können, darunter auch Rasse und Geschlecht.

Ebenfalls positiv: Wie schon beim ersten Teil soll es auch bei Nioh 2 im Vorfeld des Release eine kostenfreie Demo geben. Von dieser erhoffen sich die Macher nützliches Spieler-Feedback.

---

Action-RPG-Nachfolger im Samurai-Setting angekündigt (12.06.2018 - 04:21 Uhr)

Entgegen vieler Erwartungen hatte Sony auf seiner Pressekonferenz zur E3 doch ein paar Überraschungen parat. Unter anderem wurde Nioh 2 von Publisher Koei Tecmo angekündigt. Bereits der Vorgänger orientierte sich stark am Dark-Souls-Konzept von From Software und war ein absoluter Hit.

Viele Informationen zu Nioh 2 gab es leider nicht, sondern nur einen kurzen Trailer, indem sich der Protagonist offenbar in einen Dämon verwandelt. Wie sich das Nioh 2 mit dieser Mechanik spielen wird und wann der Titel erscheinen soll, verrieten Sony und Publisher Koei Tecmo noch nicht. Als Entwickler fungiert wie schon beim Vorgänger Team Ninja.