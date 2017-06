Jeder ist auf das SNES Mini scharf - nicht nur, weil es ein begehrtes Sammlerobjekt ist. Der andere Grund dafür sind diese 21 Retroklassiker, die wir für euch gerankt haben. Welche Spiele solltet ihr ab September als Erstes zocken? Eine schwierige Wahl, denn natürlich wurden nur die Besten der Besten in das kleine Paket gequetscht.

Platz 21: Star Fox 2

Der Nachfolger des hierzulande StarWing genannten Weltraum-Shooters ist das Highlight der Spielesammlung. Star Fox 2 sollte ursprünglich um 1995 erscheinen, doch dazu kam es nicht. Nintendo gab keine Gründe an, doch anscheinend wollte man nicht in Konkurrenz zu technisch stärkeren 3-D-Spielen auf PlayStation und Saturn treten. Optisch erinnert Star Fox 2 nämlich sehr an seinen Vorgänger, spielerisch gibt es hingegen einige Unterschiede: So wählt ihr auf einer Übersichtskarte euer nächstes Ziel weitgehend selbst, um danach im Cockpit des Arwing auf dem jeweiligen Planeten zu kämpfen. Sicher ein geiles Highlight, weil aber noch keine Einschätzung möglich ist, landet Star Fox 2 "nur" auf dem letzten Platz.