Nintendo lässt sich die gamescom 2017 in Köln ebenfalls nicht entgehen und wird das aktuelle 3DS- und Switch-Line-up präsentieren. Zudem werden sich zwei absolute Kult-Entwickler auf der Messe live die Ehre geben.

Wenn vom 22. bis zum 26. August 2017 die gamescom in Köln lockt, dann können Spielefans auch zwei Kult-Entwickler aus dem Hause Nintendo live erleben. Wie das Unternehmen bestätigte, werden sich auf der Messe nämlich sowohl Yoshiaki Koizumi, Producer des kommenden Super Mario Odyssey, als auch Yoshio Sakamoto Producer der Metroid-Reihe, live am Stand von Nintendo einfinden.

An allen Messetagen wird Nintendo live aus Köln via YouTube und die hauseigene Webseite Übertragungen tätigen. Auch Daheimgebliebene werden daher die Chance haben, den Gesprächen mit Koizumi und Sakamoto zu lauschen. Dabei wird es um die Hoffnungsträger Super Mario Odyssey für Switch und Metroid: Samus Returns für 3DS gehen, die im weiteren Jahresverlauf 2017 veröffentlicht werden.

Um Super Mario Odyssey wird es demnach am Mittwoch, den 23. August 2017 ab 15:00 Uhr gehen. Koizumi wird dann auch frische Gameplay-Einblicke gewähren. An Spielestationen am Nintendo-Stand lassen sich vor dem Release im Oktober zudem zwei Level des Jump'n'Runs anzocken.

Um Metroid: Samus Returns dreht sich dann alles am Donnerstag, den 24. August. Im Livestream ab 12:00 Uhr wird Produzent Yoshio Sakamoto zusammen mit Creative Director Jose Luis Marquez das Spiel präsentieren. Gleichzeitig zur Spielveröffentlichung am 15. September wird auch die New Nintendo 3DS XL Samus Edition erscheinen, verziert mit einem Artwork der Kopfgeldjägerin Samus Aran. In zahlreichen weiteren Streams von der gamescom wird es zudem über die weiteren Nintendo-Blockbuster in der näheren Zukunft, beispielsweise auch Xenoblade Chronicles 2, gehen.