Nintendo hatte für den 29. September 2017 bereits die Veröffentlichung des SNES Classic Mini angekündigt. Die Retro-Konsole bekommt dann auch ein cooles neues Feature spendiert, das jetzt auf der gamescom vorgestellt wurde.

Das SNES Classic Mini wird demnach eine neue Rewind-Funktion spendiert bekommen. Diese erlaubt es euch ein, ein Spiel ein wenig zurückzuspulen. So könnt ihr zum Beispiel knifflige Aufgaben noch einmal in Angriff nehmen, vergessene Gegenstände doch noch einsammeln oder einfach einmal nachsehen, ob ihr im entsprechenden Spielabschnitt etwas versäumt habt.

Die Rückspulzeit hängt von der Art des Spiels ab. In Rollenspielen wie Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars kann dieses gleich mehrere Minuten betragen. In Action-Titeln wie Super Mario World hingegen sind es nur etwa 40 Sekunden – genug Zeit jedoch, um kleine Spielabschnitte noch einmal zu wiederholen.

Einen ersten Blick auf die Features der Retro-Konsole sowie auf die enthaltenen Spiele liefert euch der neue Überblicks-Trailer von der gamescom, den ihr euch im Folgenden ansehen könnt.