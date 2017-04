Gegenüber der amerikanischen TIME hat sich Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, zu den Verkaufszahlen des Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System geäußert. Demnach wurde die Retro-Konsole über zwei Millionen Mal an Händler ausgeliefert.

Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System hat sich einer überraschend großen Beliebtheit erfreut. Dies bestätigen erneut die von Nintendo-of-America-Präsident Reggie Fils-Aime gegenüber der TIME bekanntgegebenen Verkaufszahlen. Insgesamt 2,3 Millionen Mal konnte Nintendo die Retro-Konsole an Händler ausliefern. Vor wenigen Monaten lagen die Verkaufszahlen noch bei 1,5 Millionen. Da die Produktion des NES Classic Mini eingestellt wurde und die Konsole als vergriffen gilt, können die ausgelieferten Einheiten auch als direkte Verkaufszahlen betrachtet werden.

Reggie Fils-Aime äußert sich gegenüber der TIME auch zum Erfolg des Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System. So habe man nicht mit der hohen Nachfrage gerechnet, weshalb die Produktionsmenge erhöht wurde. Ursprünglich war die Konsole lediglich für das Weihnachtsgeschäft 2016 geplant.

Angesprochen auf die Möglichkeit einer Rückkehr des NES Classic Mini gab sich Fils-Aime zurückhaltend und wollte der offiziellen Mitteilung von Nintendo nichts hinzufügen. Allerdings äußerte sich der Präsident von Nintendo of America zur Entscheidung, ein Produkt mit einer solch beispiellosen Nachfrage, nicht mehr zu produzieren.

Demnach verstehe man bei Nintendo, dass die interessierten Käufer frustriert seien, kein NES Classic Mini mehr im Handel finden zu können. Dafür entschuldige man sich. Es sei aus Sicht von Nintendo aber wichtig zu erkennen, wo die Zukunft des Unternehmens liege. Die Konzentration solle auf anderen Schlüsselbereichen liegen. Außerdem verfüge man nicht über unbegrenzte Ressourcen.

Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System ist am 10. November 2016 in Japan und am 11. November 2016 in Europa und Nordamerika erschienen. Erst kürzlich gab es Spekulationen, der Produktionsstopp der Retro-Konsole könne mit der für das Weihnachtsgeschäft 2017 geplanten Veröffentlichung eines SNES Classic Mini zusammenhängen (zur News: Produktionsstopp wegen SNES Mini?); eine Bestätigung dafür liegt bisher allerdings nicht vor.