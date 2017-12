Spielemarken wie Zelda oder Mario verzückten schon Millionen von Spielern, allerdings mussten diese, Super Mario Run mal ausgenommen, immer auf einer Nintendo-Plattform zocken. In einem überraschenden Schritt werden künftig aber auch einige Titel der Spielereihen auf einer weiteren Plattform eines Drittanbieters spielbar sein.

Der wirklich überraschende Deal zwischen Nintendo und NVIDIA meint die Plattform NVIDIA Shield des Hardware-Gigangen. Auf dieser werden künftig diverse Nintendo-Titel spielbar sein, wenngleich mit mehreren Einschränkungen.

Zunächst einmal sei gesagt, dass der Deal keine aktuellen Titel wie Super Mario Galaxy oder The Legenda of Zelda: Breath ot the Wild von der Switch umfasst. Vielmehr werden auf dem NVIDIA Shield ausgewählte GameCube- und Wii-Titel verfügbar sein, zumindest einmal zunächst. Das gilt wiederum aber auch nicht für hiesige Gefilde, denn Link, Mario und Co. werden in dieser Form zunächst lediglich in China aufschlagen.

Die Meldung war zunächst vom zuverlässigen Marktanalysten Daniel Ahmad via Twitter geleakt worden; später folgte ein offizielles Statement samt Bestätigung via Engadget. Dass sich Nintendo in dieser Form weiter öffnet, ist durchaus überraschend und hatte sich so nicht angedeutet.

Konkret werden Inhaber eines NVIDIA Shield in China zunächst auf die Spiele New Super Mario Bros. Wii, The Legend of Zelda: Twilight Princess und auch Super Punch Out zurückgreifen können. Weitere Spiele seien zudem für die Zukunft auf dieser Plattform eingeplant. Gleichzeitig bedeutet das den erstmaligen Release dieser Spiele in China überhaupt. Besser noch: Diese sollen als "remastered in 1080p" verfügbar sein, sind also auch noch optisch aufgehübscht.

Bislang gibt es kein Statement, ob wir auch im Westen auf dem NVIDIA Shield künftig ausgewählte Nintendo-Titel zocken dürfen. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.