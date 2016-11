Nintendo hat ja zahlreiche bekannte Franchises im eigenen Portfolio. Diese könnt ihr künftig auch auf eine ganz neue Art und Weise erleben.

Wie das Unternehmen heute bestätigte, sollen die Spielemarken von Nintendo künftig in den Universal-Themenparks zum Leben erweckt werden. Demnach wird es Nintendo-Welten in den Universal Parks & Reorts in Osaka, Orlando und Hollywood geben.

In den drei Themenparks werden euch dann ganze Welten der legendären Helden, Schurken und Spielideen von Nintendo erwarten. Gigantische Piranha-Pflanzen, ?-Blöcke und die Power-Ups des Pilzkönigreichs? All das werdet ihr zusammen mit Super Mario & Co. künftig erleben können.

Alle Welten sollen weitläufig, lebensecht und interaktiv gestaltet sein. Die authentischen Umgebungen orientieren sich bis ins Detail an den Nintendo-Spielen und umfassen die unterschiedlichsten Attraktionen, Shops und Restaurants. Die Besucher sollen das Gefühl haben, sich mitten in ihrem Lieblingsspiel zu befinden - und zwar ganz real. Dennoch sollen diese sich auch unabhängig von Alter und Spielerfahrung an alle Besucher richten. Die Planungen schreiten voran, so dass die Nintendo-Welten nach und nach in den kommenden Jahren eröffnet werden sollen.