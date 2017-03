Raubkopien von Spielen sind für Publisher und Hardware-Hersteller ein fortwährendes Problem. Bereits in der Vergangenheit ist Nintendo rigoros gegen Hersteller von Raubkopier-Hardware vorgegangen. Nun konnte das japanische Unternehmen einen entsprechenden Rechtsstreit gewinnen.

Schon des öfteren hat Nintendo Klagen eingereicht und sein Recht verfochten, um die eigenen Marken und Copyrights zu schützen. Ein solcher Fall wurde kürzlich in Kanada für Nintendo erfolgreich beendet. Ein kanadisches Bundesgericht hat Jeramie King und dessen Firma Go Cyber Shopping Ltd. wegen der Verbreitung von 3DS-Modchips schuldig gesprochen.

Nintendo wurden 12,76 Millionen kanadische Dollar zugesprochen. In der Summe enthalten ist ein Schadenersatz in Höhe von 1 Millionen kanadischer Dollar. Außerdem wird King auf seiner Webseite eine Entschuldigung für den angerichteten Schaden an Nintendo und dessen Partnern veröffentlichen. Laut Nintendo ist das Urteil die erste Bewährungsprobe des Anti-Circumvention-Gesetzes des kanadischen Urheberschutzgesetzes.

Go Cyber Shopping Ltd. hat unter anderem mit Flashcarts, Modchips und Game Copiers gehandelt und diese über diverse Webseiten verkauft. Mit Hilfe dieser Geräte ist es möglich die Sicherheitssystem von Nintendo Konsolen und Handhelds zu umgehen und illegale Kopien von Spielen zu nutzen. Damit liegt ein Verstoß gegen Nintendos Markenrechte und Copyrights vor.

Nintendo zeigte sich erfreut über das Urteil. Devon Pritchard, Nintendo of America's General Consul und Senior Vize-Präsident für Business Affairs, zufolge demonstriere die Erfolgsbilanz von Nintendo die Entschlossenheit, die ikonischen Charaktere und Franchises des Unternehmens zu schützen. Auch in Zukunft werde man weiterhin die kreativen Werke der Entwickler schützen und die Rechte des geistigen Eigentums gegen jene durchsetzen, die versuchen, diese zu stehlen oder zu missbrauchen.