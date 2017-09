Das NES Classic Mini war äußerst schnell vergriffen und Nintendo musst deshalb Einiges an Kritik einstecken. Nun steht das SNES Classic Mini als nächste Retro-Konsole an. Ob dieses Mal alles besser abläuft? Reggie Fils-Aime äußert sich.

Die Nintendo Switch verkauft sich gut, aber nicht nur die aktuelle Konsole von Nintendo ist gefragt. Auch die NES Classic Mini ging weg wie warme Semmeln und ähnlich wird es auch mit der nahenden SNES Classic Mini Edition laufen. Die Frage ist nur: Kann Nintendo dieses Mal die immense Nachfrage bedienen?

Aus den Fehlern der Vergangenheit will Nintendo gelernt haben, wie nun Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, nun in einem Interview mit der Financial Times noch einmal betont. Zwar waren die ersten Vorbestellungen der SNES Classic Mini flott vergriffen, dennoch habe man die Produktionsmenge "dramatisch vergrößert". Daher rät er auch, nicht zuviel für die Plattform zu zahlen. "Ihr solltet nicht mehr als 79,99 US-Dollar zahlen", so Fils-Aime, nachdem vom NES Classic Mini zahlreiche Exemplare für deutlich mehr bei eBay über die Ladentheke wanderten.

Wie sich die Situation zum Release der SNES Classic Mini Edition darstellen wird, bleibt schlussendlich abzuwarten. Ab dem 29. September 2017 werden wir mehr wissen, denn dann ist die Retro-Konsole offiziell erhältlich.