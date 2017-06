Zur diesjährigen E3 hat Nintendo eine ganze Palette neuer amiibo-Figuren mitgebracht, die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen.

Passend zur Veröffentlichung von Super Mario Odyssey am 27. Oktober 2017 bringt Nintendo Mario, Peach und Bowser in weißen Hochzeitsgewändern in den Handel.

Zudem werdet ihr erstmals Gumba und Koopa Troopa als amiibo erwerben können.

Zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat Nintendo gleich vier weitere amiibo im Köcher. Dabei handelt es sich um die Recken Revali, Mipha, Urbosa und Daruk.

Ein konkreter Termin für diese Figuren steht derzeit noch nicht fest, sie sollen aber noch später in diesem Jahr ihren Weg in die Ladenregale finden.

Zusammen mit Metroid: Samus Returns bringt Nintendo am 15. September sowohl den Hauptcharakter Samus Aran als auch einen Metroid mit Kopf aus weichem Material als amiibo in den Handel.

Last but not least werden pünktlich mit Fire Emblem Warriors die amiibo von Chrom und Tikki erscheinen.

Spiel und Figuren werden ab Herbst verfügbar sein, genauere Angaben machte Nintendo zum Termin bisher nicht.