Überraschung: Noch vor der gamescom in Köln später im August wird Nintendo noch einmal eine der hauseigenen Direct-Konferenzen im Netz übertragen. Wir verraten euch hier, wann ihr einschalten müsst und was euch erwartet.

Nintendo hat etwas überraschend noch vor der gamescom in Köln eine weitere Direct-Ausgabe angekündigt, die noch in der neuen Woche über die Bühne gehen soll. Wenn ihr live per Stream dabei sein wollt, dann solltet ihr euch im Kalender den Mittwoch, den 08. August 2018 rot anstreichen. An diesem Tag geht es um 16:00 Uhr deutscher Zeit los.

In der Direct-Konferenz wird sich Game Director Masahiro Sakurai die Ehre geben, um persönlich weitere Details zu Super Smash Bros. Ultimate für die Switch bekanntzugeben. Der wichtigste Blockbuster für die Hybrid-Plattform war erst auf der diesjährigen E3 2018 in Los Angeles ausführlich vorgestellt worden. Zuvor war der neue Teil der Brawler-Reihe in einer Direct-Konferenz im März dieses Jahres angedeutet worden.

Nachdem schon auf der E3 bekannt wurde, dass wirklich ALLE Charaktere dabei sein werden, die es jemals in der Reihe zu sehen gab, bleibt abzuwarten, welche Infos Nintendo jetzt noch preisgeben wird. Immerhin besteht das Roster schon aus mehr als 60 Kämpfern. Der Release von Super Smash Bros. Ultimate ist für den 07. Dezember 2018 geplant.

Die Direct-Konferenz werdet ihr am Mittwoch direkt hier bei Nintendo verfolgen können.