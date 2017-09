Gute Nachrichten für alle Nintendo-Fans, die kein Glück bei der Vorbestellung des SNES Mini hatten und auch beim NES Mini leer ausgingen. Laut Nintendo bekommt ihr nämlich noch einmal die Möglichkeit, euch eure Exemplare zu sichern.

Kein Glück bei der Vorbestellung des SNES Classic Mini gehabt? Immer noch keinen NES Mini zu Hause, weil die Preise auf eBay viel zu hoch sind? Dann gibt es gute Neuigkeiten für euch. Nintendo hat offiziell bestätigt, dass die Mini-Version des Super Nintendo bis 2018 hinein produzieren wird. Und auch das kleine NES bekommt sein Comeback.

We’ll also bring the Nintendo Classic Mini: NES back to Europe next summer. More info will be shared in the future ► https://t.co/YUY2dxzI50 pic.twitter.com/RcIxPKlil7 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 12. September 2017

Nintendo scheint aus der Situation mit dem NES-Mini gelernt zu haben und bringt und will Wiedergutmachung betreiben. Im Sommer 2018 sollt ihr demnach wieder das NES in den Regalen finden und endlich zugreifen können. Bleibt zu Hoffen, dass das Kontingent an Mini NES im Sommer dieses Mal ausreicht, um allen Fans eine Konsole zu ermöglichen.

We’re happy to confirm that we’ll continue to ship stock of #SNESmini to Europe in 2018.

► https://t.co/VgkDpilzhn pic.twitter.com/oOasE9OWgI — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 12. September 2017