Geht man von der Regel aus, folgt auf jede Nintendo Direct Mini nach wenigen Tagen die große Präsentation. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sehen wir schon innerhalb der nächsten drei Wochen mehr von dem, was wir 2018 auf der Switch zocken können.

Gestern hat Nintendo ohne offizielle Ankündigung eine Direct Mini ausgestrahlt. Die ganzen Gerüchte und von Nintendo selbst angefachte Euphorie bewahrheiteten sich also doch. Abgesehen von Mario Tennis Aces und ein paar kleineren Titeln gab es aber nichts wirklich Neues, dafür aber einige exzellente Ports. So dürfen wir uns in den nächsten Monaten auf Donkey Kong: Tropical Freeze und Dark Souls Remastered freuen. Doch was ist mit den großen Ankündigungen? Noch immer ist der Fahrplan für 2018 etwas undurchsichtig.

Das könnte sich schon in wenigen Tagen ändern. Verfolgt man nämlich die Ausstrahlungen der Vergangenheit, fällt auf, dass auf jede Nintendo Direct Mini innerhalb weniger Tage eine große Direct folgte. Nach der Direct Mini am 18. Juli 2012 vergingen nur 12 Tage bis zur großen Direct. Sechs Tage nach der Direct Mini am 7. September des gleichen Jahres waren es nur sechs Tage. Nie dauerte es länger als 20 Tage, bis Nintendo noch einmal nachlieferte.

Direct Mini Folgende Direct Vergangene Tage July 18, 2012 July 30, 2012 12 September 7, 2012 September 13, 2012 6 October 3, 2012 October 4, 2012 1 November 27, 2012 December 5, 2012 8 December 19, 2012 January 8, 2013 20 April 1, 2013 April 3, 2013 2 July 18, 2013 August 7, 2013 20 October 29, 2013 November 12, 2013 14 November 14, 2013 November 27, 2013 13 June 1, 2015 June 14, 2015 13 November 2, 2016 November 5, 2016 3

Eine weitere Präsentation in absehbarer Zeit würde auch Sinn machen, da Nintendo noch sehr viele Titel hat, die das Unternehmen zeigen könnte, darunter Bayonetta 3, Metroid Prime 4 und Yoshi für die Switch. Auch das Fire Emblem, das 2018 kommen sollte, wurde noch nicht enthüllt.