Gestern Abend hat Nintendo mit dem Nintendo Classic Mini: SNES eine neue Retro-Konsole angekündigt. Im Vergleich zur früheren NES-Ausgabe will man dabei für deutlich mehr Nachschub sorgen.

Das Nintendo Classic Mini: NES war recht flott vergriffen, weil Nintendo die Nachfrage nach der Retro-Plattform unterschätzt hatte. Das hat das Unternehmen kurze Zeit später auch direkt eingeräumt, die Produktion hat man aber nicht mehr aufgenommen. Stattdessen kündigte man gestern nun das Nintendo Classic Mini: SNES als weitere Retro-Plattform an - und mit dieser möchte man besagtes Problem besser behandeln.

In einem Statement gegenüber GameSpot räumte Nintendo nun ein, dass man eine "signifikant höhere" Anzahl an Exemplaren zur Verfügung stellen werde, als vom NES Classic: "Wir nennen keine spezifischen Zahlen, aber wir werden signifikant mehr Einheiten der Super NES Classic Edition produzieren als wir das bei der NES Classic Edition getan haben", so der Hersteller.

Schnell sein müsst ihr trotzdem, denn das Angebot der Retro-Konsole wird aller Voraussicht nach ebenfalls zeitlich begrenzt sein. "Die Super NES Classic Edition ist für eine Auslieferung vom 29. September bis Ende des Kalenderjahres 2017 eingeplant. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir Nichts anzukündigen, was eine mögliche Auslieferung nach diesem Jahr betrifft", so Nintendo weiter. Gut möglich also, dass ihr die gestern angekündigte Retro-Plattform nur in diesem Jahr erwerben könnt.