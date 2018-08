Auch die Japaner von Nintendo sind in diesem Jahr auf der gamescom in Köln vor Ort. Jetzt hat das Unternehmen das Line-up für die Messe bekannt gegeben.

Während sich der E3-Auftritt von Nintendo vornehmlich auf Super Smash Bros. Ultimate für die Switch konzentrierte, geht das Unternehmen etwas breiter aufgestellt auf die deutsche Publikumsmesse gamescom, die vom 22. bis zum 25. August in Köln stattfindet. Dort werdet ihr Nintendo in Halle 9.1 der Koelnmesse an den Ständen A011, A021, B010 und B020 antreffen können.

Im Fokus auf der gamescom stehen dabei vor allen Dingen das Partyspiel Super Mario Party sowie eben jenes Prügelspiel Super Smash Bros. Ultimate. Beide Titel kommen noch in diesem Jahr für die Switch auf den Markt: Super Mario Party am 05. Oktober 2018, Super Smash Bros. Ultimate folgt am 07. Dezember 2018.

Neben den Spielpräsentationen gibt es außerdem natürlich ein buntes Programm für die Besucher sowie über die Social-Media-Kanäle des Unternehmens. Via RedCube gibt es auch dieses Mal wieder ein Berichterstattung zu diesen und weiteren Nintendo-Titeln. Von Mittwoch- bis Freitagabend finden außerdem die Splatoon 2 German Championships statt, die live per Stream ins Netz übertragen werden.

Am Nintendo-Stand gibt es außerdem folgende Titel zum Ausprobieren:

Super Smash Bros. Ultimate

FIFA 19

Dark Souls: Remastered

Travis Strikes Again: No More Heroes

Dragon Ball FighterZ

StarLink: Battle of Atlas

Monster Hunter Generations Ultimate

Killer Queen Black