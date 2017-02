Die Erneuerung und Beantragung von Markenschutzeinträgen gehört in der Gaming-Branche zum Alltag und offenbart gelegentlich neben noch unangekündigten Projekten auch das mögliche Festhalten eines Publishers an einer alten Reihe. Wie nun bekannt wurde, hat sich Nintendo of America die Markenrechte einiger Spiele gesichert oder erneuert und sieht sich dabei mit einem kleinen, aber skurrilen Problem konfrontiert.

Es gehört zum üblichen Standard in vielen Branchen: das Sichern von Markenschutzeinträgen. Nintendo of America hat kürzlich wieder für einige kommende und ältere Spiele entsprechende Anträge beim in den USA für Patente und Markenschutz verantwortlichen United States Patent and Trademark Office (USPTO) eingereicht. Soweit Standard und bei den beiden für Nintendo Switch angekündigten Spielen Arms und Snipperclipps sowie beim Wii-Rennspiel Excite Truck und dem GameCube-Horror-Action-Adventure Eternal Darkness gab es auch keine Schwierigkeiten. Anders sieht es allerdings bei Super Mario Odyssey aus, dessen Markenschutzantrag laut einem Schreiben des USPTO vom 01. Februar 2017, das im NeoGAF-Forum aufgetaucht ist, vorerst eingestellt wurde.

Der Grund für das noch nicht erteilte Markenrecht im Fall von Super Mario Odyssey ist relativ simpel. Die Behörde sieht eine zu große Ähnlichkeit zu einem anderen Markenschutzeintrag, weshalb Verwechslungsgefahr bestehe. Interessant ist, dass es sich bei jenem bereits eingetragenen, zu ähnlichem Spiel um das ebenfalls von Nintendo stammende Mobile-Jump'n'Run Super Mario Run handelt.

Der Grund für die Problematik dürfte relativ einfach sein: Super Mario Run wurde von Nintendo Co. Ltd. als Marke eingetragen, während der Markenschutzantrag für Super Mario Odyssey von Nintendo of America Inc. stammt. Große Probleme dürften sich für Nintendo nicht ergeben und die aufgetretenen Schwierigkeiten schnell zu beseitigen sein. Mit einer notwendigen Verschiebung von Super Mario Odyssey, das Ende 2017 für Nintendo Switch erscheinen soll, ist nicht zu rechnen.