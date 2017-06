Gestern hat Nintendo das Nintendo Classic Mini: Super Entertainment System angekündigt, allerdings zunächst nur für Nordamerika und Europa. Nun folgte auch eine Bestätigung für den japanischen Markt.

Dort wird das gute Stück natürlich Nintendo Classic Mini: Super Famicom heißen. Über den Namensunterschied hinaus wird es aber auch noch weitere Unterschiede beim japanischen Produkt geben. Während die amerikanischen und europäischen Ausgaben auf das gleiche Spiele-Line-up setzen werden, gibt es in Japan ein anderes Portfolio.

So wird das Classic Super Famicom gegenüber dem hiesigen Classic SNES vier andere Titel spendiert bekommen. Konkret handelt es sich dabei um Fire Emblem: Mystery of the Emblem, Ganbare Goemon: Yukihime Kyushutsu Emaik (Legend of the Mystical Ninja), Panel de Pon (Tetris Attack) und Super Formation Soccer (Super Soccer). Zudem wird Street Fighter 2 Turbo: Hyper Fighting durch Super Street Fighter 2: The New Challengers ersetzt.

Das komplette japanische Line-up im Überblick:

Contra 3: The Alien Wars

Donkey Kong Country

F-Zero

Final Fantasy 6 (Final Fantasy 3)

Fire Emblem: Mystery of the Emblem

Legend of the Mystical Ninja

Kirby Super Star

Mega Man X

Panel de Pon

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Super Soccer

Super Ghouls n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Metroid

Super Street Fighter 2: The New Challengers

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Dafür wurden in Japan die Titel EarthBound, Kirby's Dream Course, Super Castlevania IV und Super Punch-Out!! gestrichen. In Japan erscheint die Plattform eine Woche später als in Nordamerika und in Europa, nämlich am 05. Oktober 2017.