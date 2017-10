NES Mini, SNES Mini und als nächstes scheint nicht der N64 Mini, sondern der Game Boy Mini zu kommen. Darauf gibt es zumindest eindeutige Hinweise.

Vergangenes Jahr veröffentlichte Nintendo den Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System beziehungsweise den NES Mini. Das Teil wurde Nintendo regelrecht aus den Händen gerissen, dass der Nachfolger, das SNES Mini nicht lange auf sich warten ließ. Auch der kleine Super Nintendo ist in extrem begehrtes Sammlerstück. Nun spekulieren viele natürlich darauf, dass die Nintendo-Classic-Mini-Reihe konsequent mit dem N64 Mini fortgeführt wird. Es sieht nun allerdings viel mehr danach aus, dass der Game Boy in geschrumpfter Form neu auf den Markt kommt.

In Japan hat sich Nintendo die nun eine Marke eintragen lassen, die auf einen "Nintendo Classic Mini Game Boy" hindeuten könnte. Wie Ninten-Switch.com berichtet, wurde die Markeneintragung erst kürzlich entdeckt. Sie wurde von einem japanischen Bot auf Twitter verbreitet. Die Eintragung fand am 15. September, also vor etwa einem Monat statt. Sie ist unter anderem unter "home video game console"-Programme, sowie "Programme für Smartphones", "smartphone cases", "smartphone covers" und "key holders", "necklaces" und "watches" gelistet.. Einige davon könnten genutzt werden, um die Marke "Nintendo Classic Mini Game Boy" zu schützen.

Was meint ihr? Hättet ihr lieber den Nintendo 64 als nächste Mini-Konsole gehabt oder kommt euch der Game Boy gerade recht? Welche Spiele dürften auf ihm auf gar keinen Fall fehlen?