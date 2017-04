Der an diversen Nintendo-Spielen und -Konsolen wie Punch-Out!! oder der Wii beteiligte technologische Berater und General Manager Genyo Takeda wird das Unternehmen im Sommer verlassen.

Im Juni 2017 wird der 68-jährige, für zahlreiche ikonische Nintendospiele und -konsolen mitverantwortliche Genyo Takeda in den Ruhestand gehen. Zuletzt war Takeda als General Manager der Abteilung Nintendo Integrated Research and Development und technischer Berater für den japanischen Konzern tätig.

Angestellt wurde Takeda 1971 vom späteren Game-Boy-Erfinder Gunpei Yokoi. Im Laufe seiner Karriere war Takeda maßgeblich an der Entwicklung bekannter Spiele wie Punch-Out!!, Pilotwings 64 und Dr. Mario 64 verantwortlich. Auch am als allererstes Nintendo-Spiel geltenden EVR Race war der im Jahre 1949 geborene Entwickler beteiligt.

Im Laufe seiner Karriere übernahm Takeda die Leitung von Nintendo R&D3, das später in Nintendo Integrated Research and Development umbenannt wurde. Er war dafür verantwortlich, dass auf NES-Modulen Spieldaten abgespeichert werden konnte. Für den Controller des Nintendo 64 erdachte Takeda den für die Bewegung in 3D-Welten hilfreichen Analog-Stick. Beim GameCube unterstützte er die Arbeiten an Design und Controller. Später übernahme er die Leitung der Entwicklung der Nintendo Wii. Auch an der Wii U war Takeda beteiligt.

Nachdem Tod von Nintendo-Präsident Satoru Iwata im Juli 2015 übernahm Genyo Takeda gemeinsam mit Shigeru Miyamoto als leitender Direktor die Führung des Unternehmens, bevor Tatsumi Kimishima im September 2015 zum neuen Nintendo-Präsidenten ernannt wurde.

Wie einer Mitteilung von Nintendo zum Rücktritt von Genyo Takeda zu entnehmen ist, wird Ko Shiota, der bisher als Executive Officer und General Manager of Platform Technology Development Division tätig war, die Nachfolge von Takeda antreten.