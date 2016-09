Verschiedene Händler machen sich auf die Reise zu Nintendo, um sich Neuheiten anzuschauen.

Kein Tag ohne neue Gerüchte oder Hinweise zu Nintendo. Wie der Twitter-User Nintex_nl bekannt gibt, hat er aus verschiedenen Quellen vernommen, dass sich momentan Händler auf den Weg zu Nintendo of Europe machen, um sich dort etwas anzusehen. Jedoch ist noch nicht bekannt, was genau dort vorgestellt wird. Möglich ist, dass den Händlern einfach gezeigt wird, was in diesem Weihnachtsgeschäft verkauft werden kann - vorallem, da die Mini-Version des Nintendo Entertainment Systems erscheint.

Da Nintendo seine neue Konsole unter dem Codenamen NX bereits im März nächsten Jahres veröffentlichen möchte, besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Unternehmen Händler bereits in die neue Plattform instruiert.