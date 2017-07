Nintendo hat nun im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen auch frische Verkaufszahlen derzeitiger Titel enthüllt - und diese können sich durchaus sehen lassen.

Erfolgreich unterwegs: das Switch-Exklusivspiel ARMS

Bis zum Ende des am 30. Juni ausgelaufenen Quartals konnte Nintendo durchaus beachtlicher Verkaufserfolge mit aktuellen Titeln erzielen. Das erst am 16. Juni veröffentlichte Switch-Exklusivspiel ARMS beispielsweise bringt es bereits auf 1,18 Millionen verkaufte Exemplare weltweit und hat damit direkt zum Verkaufsstart die Millionenmarke geknackt.

Mario Kart 8 Deluxe, das im April gestartet ist, hat sich weltweit bis zum Quartalsende bereits 3,54 Millionen Mal verkauft, The Legend of Zelda: Breath of the Wild wanderte im Dreimonatszeitraum weitere 1,16 Millionen Mal über die Ladentheke und lag bis zum Quartalsabschluss nunmehr bei 3,92 Millionen Verkäufen. Insgesamt wurden 8,14 Millionen Software-Titel für die Switch abgesetzt; der Wert deckt digitale Verkäufe sowie im Rahmen von Konsolen-Bundles verkaufte Titel mit ab.

Was die Hardware selbst betrifft, so konnte Nintendo weitere 1,97 Switch-Verkäufe im Quartal verkünden, so dass die neue Konsole mittlerweile bei beeindruckenden 4,7 Millionen Verkäufen seit dem Release Ende März liegt. Der 3DS wanderte weitere 950.000 Mal über die Ladentheke.