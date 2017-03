In einem Interview wurde versprochen, dass Nintendo mit großen Plänen zur E3 fährt und einige Überraschungen an Bord hat.

In einem Interview mit Fox News hat sich das Oberhaupt von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, zu einer Vorhersage bezüglich der E3 im Juni hinreißen lassen. So soll Nintendo Großes für die Messe planen.

Nachdem der Fokus im letzten Jahr auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Pokémon Sonne und Mond lag, wird man dieses Jahr viele verschiedene Spiele für die Nintendo Switch, aber auch den Nintendo 3DS vorstellen. Was genau man in petto hat, wurde natürlich nicht verraten, jedoch soll es einige große und kleine Überraschungen geben.