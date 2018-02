Das Gerücht um eine Direct-Ausgabe im Januar hatte sich ja letztendlich bestätigt, allerdings war es dann am Ende doch nur eine Mini-Ausgabe mit überschaubarem Ausmaß. Nun mehren sich die Spekulationen um eine größere Direct-Konferenz noch im Februar. Gibt es nun die großen Spieleankündigungen für die Switch?

Für Switch-Fans war die Direct Mini im Januar im Großen und Ganzen vielleicht etwas enttäuschend, denn im Vorfeld hatte es viele Spekulationen um namhafte Ankündigungen gegeben, die sich so letztendlich nicht bestätigten. Bereits kurz nach der Übertragung gab es aber Spekulationen, dass auf die Direct Mini kurze Zeit später bereits eine größere Direct-Konferenz folgen könnte - schließlich war das bei Nintendo schon häufiger der Fall. Diese Gerüchte erhalten nun neue Nahrung.

Via Twitter machen aktuell neue Berichte die Runde, wonach Nintendo eine große Direct-Konferenz noch für Februar eingeplant hat. Diese soll demnach irgendwann im Zeitraum zwischen dem 12. und 15. Februar 2018 stattfinden. Ursprung der Meldung ist der Spanier Pablo Suarez, der die Informationen über zwei verschiedene Quellen unabhängig voneinander verifiziert haben will.

Gegenwärtig gibt es natürlich keinerlei Möglichkeit um zu belegen, dass sich die Infos von Suarez tatsächlich so bewahrheiten, die Historie könnte ihm aber insoweit recht geben, als dass Nintendo nach einer Direct Mini schon häufiger eine ausgewachsene Direct-Konferenz nur wenige Wochen später nachfolgen ließ.

An anderer Stelle wird zudem darüber spekuliert, dass später im Jahr eine weitere Direct-Ausgabe geplant ist, in der Nintendo ausführlich auf den kostenpflichtigen Online-Dienst für die Switch eingehen möchte. Dieser wurde zuletzt aber für September 2018 angekündigt, so dass die Wartezeit diesbezüglich noch etwas länger ausfallen dürfte.

Sollte es Mitte Februar nun tatsächlich zu einer weiteren Direct-Ausgabe kommen, dann könnten endlich auch die großen Switch-Blockbuster thematisiert werden, die bereits für Januar gerüchteweise auf dem Schirm standen. Konkret ist natürlich von Metroid Prime 4 sowie auch dem kommenden Pokémon RPG für die Switch die Rede.