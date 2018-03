Nintendo hat auf Instagram ohne erkennbaren Grund ein Bild zur gescheiterten Kultkonsole Virtual Boy gepostet. Möchte das Unternehmen uns auf etwas aufmerksam machen oder steckt rein gar nichts dahinter?

Ist es die Ankündigung von Virtual-Console-Titeln für den 3DS? Ist es ein Hinweis auf die Beschaffenheit der kommenden NX-Konsole? Ist es ein Seitenhieb, der untermauert, dass Nintendo der Meinung ist, Virtual Reality sei in der Gaming-Branche zum Scheitern verurteilt? Was es auch ist, der offizielle Nintendo-Instagram-Account hat vergangene Nacht ein Bild des Virtual Boys gepostet. Die Konsole, die Spiele mit einfachem 3D-Effekt darstellen konnte, erinnert an heutige VR-Headsets. Anders als die aktuellen Geräte war der Virtual Boy allerdings zum Scheitern verurteilt. Spieler beklagten unter anderem heftige Kopfschmerzen. Unbeschädigte Geräte sind heute selten.

Die wahrscheinlichste Vermutung ist, dass Nintendo lediglich ein Aufmerksamkeit erregendes Posting generieren wollte. Das sollte mit der Erwähnung der bis auf Ausnahmen totgeschwiegenen Existenz der Konsole gelungen sein. Oder vermutet ihr, dass sich dahinter ein Hinweis versteckt, den wir aktuell noch nicht interpretieren können?