Nintendo hat damit gerechnet, dass Hacker das NES Mini knacken würden und ihnen eine versteckte Botschaft hinterlassen.

Erst kürzlich ist es russischen Hackern gelungen, zusätzliche Spiele auf das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System aufzuspielen. Nintendo muss gewusst haben, dass sich technisch Veranlagte bald einen Weg in das Innere der seit November erhätlichen Kleinkonsole bahnen würden. Im Code des Systems wurde nun eine geheime Botschaft in japanischer und englischer Sprache. Die Nachricht wurde von einem unbekannten Programmierer mit dem Alias "The Hanafuda Captain" verfasst. Vermutlich in Anlehnung an das Geschäft mit Hanafuda-Karten, mit dem Nintendo in sehr frühen Jahren zu tun hatte.

Die Botschaft lautet: "Hier spricht Hanafuda Captain. Emulation wird in 3...2...1 gestartet. Viele Mühnen, Tränen und zahllose Stunden sind in dieses Juwel geflossen. Haltet diesen Bereich also in Ordnung und macht nichts kaputt. Grüße, Hanafuda Captain." Die Nachricht an "Eindringlinge" wurde in den letzten Tagen entdeckt und auf Twitter veröffentlicht. Dabei haben Hacker herausgefunden, dass das Limit des NES Mini bei 60 Spielen liegt, also der doppelten Anzahl der Titel, die vorinstalliert sind.