eBay geht aktuell rigoros gegen die Wucherangebote für das SNES Mini vor. Vor wenigen Tagen waren noch haufenweise überteuerte Retro-Konsolen auf der Seite zu finden, mittlerweile sind nur noch ein paar vereinzelte Angebote zu sehen.

Als Nintendo vergangene Woche die Mini-Version des Super Nintendo ankündigte, waren viele Spieler heiß auf die begehrte Retro-Konsole. Das zeigte sich auch bei den Vorbestellungen. In ganz Europa war der SNES Mini innerhalb von wenigen Stunden bei Händlern wie Amazon, Media Markt oder GameStop bereits vergriffen. Darunter natürlich dutzende Reseller, die die Vorbestellung bei eBay für weit über den Normalpreis anbieten und darauf hoffen, so eine Menge Kohle zu scheffeln.

Allerdings haben sie die Rechnung ohne eBay gemacht. Die Seite geht nun nämlich gegen die Wucherpreise, die verlangt werden, rigoros vor. Den Kollegen der Seite Eurogamer ist aufgefallen, dass etliche Angebote verschwunden sind und haben nachgefragt. Demnach löscht eBay alle gelisteten Gegenstände, deren eigentlicher Release-Termin noch über 30 Tage entfernt ist. Wie es eben beim SNES Mini der Fall ist.

21 Spiele bringt das SNES MIni mit, doch welche sind die besten? Unsere Top 21: Alle SNES-Mini-Spiele im Ranking verrät es euch!

Ob es die Reseller davon abhalten wird, die begehrte Konsole einfach am 29. August wieder online zu stellen, also genau 30 Tage vor Release des SNES Mini am 29. September, ist allerdings fraglich. Vielleicht lässt sich eBay bis dahin ja auch noch etwas neues einfallen, um den Wucher-Preisen entgegenzuwirken.