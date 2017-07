Das erste Halbjahr 2017 ist zu Ende und zeigt sich für die Nintendo-Systeme Switch und 3DS sowie auf ihnen veröffentlichte Spiele als erfolgreich. Darauf weisen auch die von der japanischen Famitsu veröffentlichten Verkaufszahlen und Ranglisten hin.

Nintendo dominiert die Verkaufszahlen in Japan derzeit. Erst kürzlich konnte die aktuelle Konsole Switch die Millionen-Marke knacken. Wie einer vom japanischen Magazin Famitsu veröffentlichten Top 10 zu entnehmen ist, sind auch Spiele für die beiden Nintendo-Systeme Switch und 3DS in Japan erfolgreich. In der Übersicht für das erste Halbjahr 2017 sind acht der zehn Spiele für eine Nintendo-Plattform erschienen. Lediglich die PS4-Titel Resident Evil 7 und Nier: Automata haben es auf den Plätzen sechs und sieben ebenfalls in die Top 10 geschafft.

An der Spitze steht mit mehr als 1,6 Millionen verkauften Exemplaren wenig überraschend Monster Hunter XX für den Nintendo 3DS. Deutlich hinter Monster Hunter XX liegen die aktuellen Pokémon-Editionen Mond und Sonne. Im ersten Halbjahr 2017 kommen die Taschenmonster-Rollenspiele auf über 527.000 verkaufte Exemplare. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich Pokémon Sonne / Mond nach ihrer Veröffentlichung im November 2016 in Japan in nur drei Tagen etwa 2 Millionen Mal verkauft haben. Bestverkaufte Switch-Spiele sind Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of zelda: Breath of the Wild auf den Plätzen drei und vier.

Die aktuelle Nintendo-Konsole dominierte im ersten Halbjahr 2017 relativ deutlich die Hardware-Verkäufe in Japan. Mit über 1 Millionen verkauften Konsolen liegt die am 3. März erschienene Switch vor der PlayStation 4, die mit über 877.000 abgesetzten Konsolen knapp dahinter liegt. Nur mit zirka 5.000 verkauften Einheiten weniger folgen die Systeme der Nintendo-3DS-Familie auf dem dritten Platz. Deutlich abgeschlagen und noch hinter der PS Vita liegt die Xbox One. Lediglich etwa 5.000 Mal konnte sich die Microsoft Konsole im ersten Halbjahr 2017 verkaufen und kommt nun insgesamt auf zirka 78.000 Konsolen in Japan.

Top 10 meistverkaufte Spiele 1. Halbjahr 2017

Monster Hunter XX for 3DS (1.640.005 verkaufte Einheiten) Pokémon Sun and Moon for 3DS (527.862) Mario Kart 8 Deluxe for Switch (501.614) Zelda Breath Of The Wild for Switch (464.480) Super Mario Maker for 3DS (397.656) Biohazard 7 for PS4 (324.066) NieR: Automata for PS4 (311.906) Momotaro Dentetsu 2017 Tachiagare Nippon!! for 3DS (263.790) Yokai Watch Sukiyaki for 3DS (215.297) 1-2 Switch for Switch (200.807)

Top 5 meistverkaufte Konsolen 1. Halbjahr 2017

Nintendo Switch: 1.016.473 verkaufte Einheiten Sony PS4: 877.630 (insgesamt 4.799.246) Nintendo DS: 872.620 (22.784.033) Sony PS Vita: 260.296 (5.507.715) Microsoft Xbox One: 5.093 (78.041)