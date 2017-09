Direct mit Neuigkeiten zu Switch- und 3DS-Titeln in dieser Woche

Nintendo hat eine neue Direct-Ausgabe angekündigt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibts viele neue Informationen zu kommenden Titeln für den 3DS und die Nintendo Switch. Da die Präsentation stolze 45 Minuten gehen soll, dürfen wir viel erwarten.

Nintendo hat soeben eine neue Direct-Ausgabe via Twitter angekündigt. Dieses Mal liegt der Fokus auf 3DS- und Nintendo-Switch-Titeln. Was genau Nintendo alle zeigen wird, ist derweil noch nicht bekannt, jedoch kann man mit massenhaft neuen Informationen rechnen. Die Ausstrahlung soll beachtliche 45 Minuten dauern. Ausgestrahlt wird sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 00:00 Uhr.

Sollte Nintendo an seinem Plan festhalten und Xenoblade Chronicles 2 noch dieses Jahr veröffentlichen wollen, wäre es höchste Zeit, einen Release-Termin bekannt zu geben. Schließlich neigt sich das Jahr dem Ende zu. Vielleicht wird es auch neue Informationen zu Titeln geben, die auf der E3 erstmals präsentiert wurden. Auch Super Mario Odyssey sollte, so kurz vor der Veröffentlichung, vermutlich eine größere Rolle einnehmen. Vielleicht überrascht Nintendo ja auch noch einmal mit frischen Ankündigungen.

Schaut ihr euch die Nintendo Direct in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an oder ist euch das viel zu spät?