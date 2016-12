Shigeru Miyamoto zeigt sich in letzter Zeit häufig in einem Shirt, das Mario als Samurai zeigt. Offenbar nicht ohne Grund. Bill Trinen von Nintendo of America, der oft als Miyamotos Übersetzer fungiert heizt die Spekulationen an und macht klar: Ja, es hat etwas zu bedeuten.

Aktuell steht für Nintendo, wenn es um Maskottchen Mario geht, vor allem das Smartphone-Spiel Super Mario Run (Zum Super Mario Run Test) im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Als Reggie Fils-Aimé, Präsident von Nintendo of America, zusammen mit Shigeru Miyamoto und Bill Trinen vor wenigen Wochen in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (Zur News: Nintendo Switch Jimmy Fallon) die App zusammen mit erstem Switch-Gameplay von The Legend of Zelda: Breath of the Wild präsentierten, trug Miyamoto ein rotes T-Shirt, auf dem Mario die Klempnerkluft abgeworfen und sich in eine Samurai-Rüstung geworfen hatte.

Neben dem Schriftzug "Super Mario Run" ist auch das Kanji 乱 (jap. Aufstand, Revolte) zu sehen, das wie "ran" ausgesprochen werden kann. Es scheint, als handele es sich um ein Wortspiel und einen Hinweis auf ein kommendes Mario-Spiel. Interessant wird es, nachdem Bill Trinen von Nintendo of America auf Twitter darauf hingewiesen hat, dass es eine Bedeutung hinter dem Shirt stecke: "Hat jemand schon herausgefunden, was es mit Miyamotos Samurai-Mario-Shirt auf sich hat?" Einigen alteingesessenen Nintendo-Fans ist sofort aufgefallen, dass Mario bereits schon einmal eine solche Rüstung trug. Damals im Rahmen des letzten Club-Nintendo-Kalenders. Dort sieht die Verkleidung aber etwas anders aus.

Marios Helm weist sechs wie Münzen aussehende Applikationen auf, die manche schon jetzt für einen Deut Richtung Super Mario Land 2: Six Golden Coins halten. Daneben existieren zwei Theorien: Es könnte ein Crossover aus Super Mario und Samurai Warriors für Switch in Planung sein. Dazu passt auch, dass die Rüstung dem Charakter Yukimura Sanada aus entsprechender Reihe frappierend ähnlich sieht.

Es ist allerdings auch möglich, dass das neue 3-D-Mario, das während der Enthüllung der Nintendo Switch gezeigt wurde und ein Wild-West-Thema zeigte, ein Spiel wird, das mehrere Kulturen der Welt bereist und es Mario dort in weit entfernte Teile des Pilzkönigreichs verschlägt, die an reale Länder mit ausgeprägter Kultur angelehnt sind. Was meint ihr? Will uns Shigeru Miyamoto etwas sagen oder handelt es sich am Ende bestenfalls um ein Kostüm für Super Mario Run?