13 neue Figuren angekündigt - darunter: Breath of the Wild

13 neue amiibo. Während der gestrigen Nintendo Direct hatten vor allem Freunde der Sammelfiguren etwas zu feiern.

Neben zahlreichen Release-Terminen und Ankündigungen für 3DS und Switch war während der gestrigen Direct-Ausstrahlung vor allem wieder ein Thema präsent: amiibo. Die NFC-Sammelfiguren sind auch nach wie vor eine sichere Einnahmequelle für Nintendo. Das machte sich spätestens bemerkbar, als die letzten drei amiibo der Super-Smash-Bros.-Serie endgültig angekündigt wurden. Bayonetta, Cloud und Corrin kommen nicht nur in einfacher Ausführung. Die Umbra-Hexe erhält je eine Figur im Outfit des ersten und des zweiten Spiels. Corrin wird in männlicher und weiblicher Ausführung angeboten. Cloud ist im klassischen und im Advent-Children-Look erhältlich. Diese sechs erscheinen am 21. Juli.

Auch die Zelda-Serie wird erwartungsgemäß fortgeführt. Nachdem bereits Daten in The Legend of Zelda: Breath of the Wild darauf hinwiesen und ein Händlereintrag die Vermutungen verdichteten, gibt es jetzt Gewissheit: Schon am 23. Juni werden Majora's-Mask-Link, Twilight-Princess-Link und Skyward-Sword-Link als amiibo in den Regalen stehen und Kostüme wie die der Grimmigen Gottheit freischalten. Damit ist Link der meistrepräsentierte Charakter im Figurenregal.

Das war aber noch nicht alles. Das terminierte und final benannte Hey! Pikmin erhält ebenfalls einen exklusiven amiibo, das eine Gruppe der Wuselwesen auf einem Stein darstellt. Es wird mit dem neuen Spiel kompatibel sein und vermutlich eine Horde Pikmin zur Unterstützung rufen. Dieser amiibo erscheint am 28. Juli.

Den Abschluss machen drei neue Splatoon-2-amiibo. Dabei handelt sich erneut um einen Inkling-Jungen, ein Inkling-Mädchen und einen Inkling-Tintenfisch in den Farben Grün, Pink und Violett. Sie funktionieren anders als in Splatoon 1. Ihr könnt sie als Freunde im Spiel aufrufen und ihnen eure Lieblingsrüstung anziehen, um sie auf der Konsole eines Freundes verwenden zu können. Außerdem könnt ihr mit ihnen Fotos aufnehmen. Bilder zu allen neuen Figuren sind für euch in der Galerie unten aufgeführt.