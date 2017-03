Joy-Cons, Tablet, Display und Akku. Wir hatten genügend Zeit uns mit der Nintendo Switch auseinanderzusetzen. Welchen Eindruck wir der Hardware haben und was die Hybridkonsole kann beziehungsweise besser können sollte, erfahrt ihr in unseren Top Fakten zur Nintendo Switch.

1. Das Gesamtpaket

Zum Preis von 330 Euro erhaltet ihr die Nintendo Switch selbst, bestehend aus dem Tablet und zwei Joy-Cons in der Farbkombi eurer Wahl. Zur Auswahl stehen ein Paar graue Joy-Cons oder eines aus einem neon-blauen und einem neon-roten. Dazu gibt es die TV-Basis, mit in der das Gerät verwahrt wird, wenn ihr Spiele am Fernseher spielt. Darüber hinaus sind in dem Paket zwei Joy-Con-Schlaufen die Controller-Halterung Joy-Con-Grip sowie ein HDMI-Kabel und ein Netzteil mit USB-C-Anschluss enthalten. Dem Paket liegt abgesehen vom Betriebssystem keinerlei Software bei. Auch beim Joy-Con-Grip handelt es sich um die Variante ohne Akku, die die Joy-Cons im Gebrauch nicht zusätzlich mit Strom versorgt.