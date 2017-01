Das Launch-Line-up von Nintendo Switch ist dünn, doch die Releases in 2017 sind umso zahlreicher. Welche Spiele die Publisher in den kommenden Monaten für die Hybrid-Konsole erscheinen, haben wir hier kompakt für euch zusammengefasst.

Dank des entfallenen Region Locks wird die Spielebibliothek für Nintendo Switch so groß wie für keine andere Konsole des Herstellers bisher. Damit ihr genau wisst, auf welche bisher angekündigten Spiele ihr euch in den kommenden Monaten freuen dürft:

Entwickler: Nintendo

Release: 03. März 2017

Hier ist der neue Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit deutscher Sprachausgabe.