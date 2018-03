Zum Jubiläum: So gut verkauft sie sich in Deutschland

Seit gut einem Jahr ist die Nintendo Switch auch bei uns in Deutschland erhältlich. Nintendo hat nun ein Zwischenfazit gezogen und dabei auch aktuelle hiesige Verkaufszahlen genannt.

Nach dem Debakel mit der Wii U hat Nintendo mit der Switch wieder voll ins Schwarze getroffen und einen absoluten Hit gelandet - auch bei uns in Deutschland. Das hat die deutsche Niederlassung nun noch einmal in einer Pressemeldung zum ersten Jubliäum der Hybrid-Konsole unterstrichen.

"Seit 12 Monaten auf dem Markt, hat sie einen seit 10 Jahren bestehenden Verkaufsredkord gebrochen", beginnt die Pressemail von Nintendo zum ersten Jubiläum seit dem Release der Konsole im vergangenen Jahr. Demnach hat sich die erste tragbare TV-Konsole der Welt allein in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 650.000 Mal verkauft. Damit war die Switch erfolgreicher als Nintendos bisher größter Verkaufsschlager, die Wii. Den bisherigen Verkaufsredkord hatte diese Konsole seit 2007 inne.

Weltweit fanden sich bis Ende Dezember 2017 bereits über 14 Millionen Switch-Käufer, wie Nintendo weiter unterstreicht. Indes findet fast zeitgleich zum ersten Geburtstag auch die Manga-Comic-Con (MCC) in Leipzig statt und dort ist die Plattform vom 15. bis 18. März mit zahlreichen Spielen auch vor Ort vertreten. Den Nintendo-Stand auf der MCC findet ihr in Halle 1 an C207/D206.